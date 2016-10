Video: Tänak astus isa saabastesse ehk rallihooaja kõige karmimad avariid

Viiendal kiiruskatsel sõitis kõigepealt teelt välja Paddon, kelle auto raja ääres põlema süttis. Ei läinud kaua mööda, kui Tänak õnnetul kombel oma Fordi Paddoni kõrvale «parkis». Seejärel püüdis Tänak olemasolevate vahenditega tuld kustutada ning appi tõttasid ka rallifännid, kellel õnnestus eestlase Ford tulesurmast päästa. Paddoni auto põles maha.

«Jumal tänatud, et Ott Tänaku isa tuletõrjuja on. Tundub, et Ott on temalt paar trikki õppinud,» naljatas M-Spordi meeskonna juht Malcolm Wilson. «Tõsiselt rääkides, tänu Oti kiirele tegutsemisele suutis ta auto päästa. Suur aitäh nii Otile kui Raigole leidlikkuse eest. Ilma nendeta oleks auto tulesurma läinud.»