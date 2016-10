Vormel-1: viis duelli, mida aasta lõpus jälgida

Ferrari vs Red Bull

Mercedes on konstruktorite hulgas juba maailmameister, kuid võitlus teisele kohale on põnev ja põhimõtteline. Red Bulli edu Ferrari ees on 50 punkti, kuid jagamisele läheb nelja etapi jooksul veel 172 punkti. Seega on kõik endiselt lahtine ja Ferrari juht Maurizio Arrivabene on kinnitanud, et võitlus jätkub viimase hetkeni.

Force India vs Williams

Konstruktorite hulgas jahivad mõlemad tiimid neljandat kohta ja hetkel on 20-punktine edu Force Indial. Viimase kolme sõiduga on India võistkond kogunud 26 punkti, samal ajal piirdus Williams 13ga. Suure ajalooga Williamsi alistamine tähendaks Force Indiale palju.

Räikkönen vs Verstappen vs Vettel

Võitlus neljandast kuni kuuenda kohani on karm: kõik kolm meest mahuvad viie punkti sisse. Väike edu on 170 punkti kogunud Kimi Räikkönenil, kuid Max Verstappen ja Sebastian Vettel on 165 punktiga kohe kannul. Ferrari tiimis sõitvad endised maailmameistrid püüavad teha kõik endast oleneva, et debüüthooaega tegev noor Verstappen oma selja taga hoida.

Ocon vs Wehrlein

Manori meeskonnas kihutavad Esteban Ocon ja Pascal Wehrlein pääsevad küll harva telepilti, kuid nendel käib võitlus tuleviku nimel. Võimalik, et just viimastel etappidel paremat hoogu näitav mees teenib uueks aastaks lepingu Force India või Renault’ga.

Kvjat vs Marko

Red Bullist tänavu Toro Rossosse langenud venelane Daniil Kvjat tahab mõlemat meeskonda juhtivale Helmut Markole tõestada, et väärib kiiremat autot.