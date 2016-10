Hulk Eesti jalgpalliametnikke läbis rahvusvahelise koolituse

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL), UEFA ja Lausanne’i ülikooli koostöös toimunud Certificate in Football Management programmis koolitasid vutiametnikke lektorid Glasgow ülikoolist (Šotimaa), Londoni ülikooli Birkbecki kolledžist (Inglismaa), IESE ärikoolist Barcelonast (Hispaania), Poitiers’ ülikoolist (Prantsusmaa), Coventry ülikoolist (Inglismaa) ning SDA Bocconi ärikoolist (Itaalia).

Ingliskeelne koolitusprogramm toimus kolme seminari ja kuue e-õppe mooduli vormis. Kavas oli sissejuhatus jalgpallijuhtimisse, jalgpalliprotsessid, strateegiline juhtimine, turundus ja kommunikatsioon, sponsorlus, avalikud suhted ja meedia, ürituste korraldamine ja vabatahtlike töö korraldus.

«Õppeprogramm pani osalejad praktilistesse olukordadesse, andes seeläbi neile oma tööks vajalikke oskusi. Meil on väga hea meel, et õnnestus see programm Eestisse tuua,» lausus EJLi peasekretär Anne Rei.

«Kõige olulisem oli minu jaoks strateegiline juhtimine – kuidas luua plaan, seda ellu viia ja kontrollida,» ütles programmi edukalt lõpetanud Vändra JK Vapruse juhatuse liige Silver Kurg. «Loomulikult oli tähtsal kohal ka n-ö mõõdikute seadmine, sest alati on oluline teada, kas teed õiget asja või mitte. Antud valdkonnas seni kompetents puudus. Samuti sai teiste klubidega nende tegemiste üle arutada ja kogemusi jagada, mis andis kogu kursusele väga suure plussi.»

«Seadsin enda jaoks eesmärgi aidata võimalikult palju nii Levadia klubi kui ka kooli. See andis hea võimaluse aja maha võtmiseks ja mõtisklemiseks. Tahtsin analüüsida meie igapäevategevusi ja mõelda, kuhu me jõudnud oleme ning tahame jõuda. See oli väga hea võimalus siduda omavahel teooria ja praktika. Minu arvates oli väga vahva, et võimaldati klubidel programmist osa saada ning jäin kursusega väga rahule,» lisas FC Levadia Jalgpallikooli tegevjuht Indrek Petersoo.

Certificate in Football Management kursuse lõpetasid edukalt jalgpalliliidu erinevate osakondade töötajad Raili Ellermaa, Eve Altroff, Sander Jürjens, Siim Kera, Katrin Lagerest, Maris Maripuu, Kertu-Kirit Sild, Veiko Soo, Juss Tamming, Birgit Veebel ja Evely Veski-Palu ning klubide poole pealt Marek Naaris (FC Elva), Karl Palatu (Pärnu Linnameeskond), Indrek Petersoo (Tallinna FC Levadia), Kristjan Tiirik (Tartu JK Tammeka), Kalle Paas (Tartu JK Tammeka), Silver Kurg (Vändra JK Vaprus) ja Hendrik Toots (Tartu FC Santos). Lisaks Eesti jalgpalliametnikele lõpetas kursuse kaks osalejat Lätist, üks Leedust ja üks Türgist. Kursusest loobusid või hetkel ei jõudnud lõpetamiseni 13 inimest.