Järvamaa ja TTÜ vahel tekkis riid ning karikamäng jäi ära

Järvamaa klubi kodumänguks olnud kohtumine pidi algama õhtul kell 20.30, ent sel ajal lõppes alles saalis olnud eelmine treening, mistõttu jäi soojendusaeg väga napiks. Kuigi kokkulepitud algusaeg oli 20.30, selgus, et Järvamaa tahtis mänguga algust teha hoopis kell 21, ent ei teavitanud sellest vastast. Postimehe andmetel pidid võistlusriideis TTÜ mängijad niisama ootama, kuni ka vastased hakkasid kohale saabuma. Ka kohtunikud ei jõudnud õigeks ajaks saali.

Tekkinud segadus ajas asjaosalised omavahel tülli ja oli ka sõnelust. Olukord ajas kopsu üle maksa TTÜ mänedžeril ja abitreeneril Uku Rummil, kes viis lõpuks TTÜ meeskonna saalist minema.

Rummi jäi Postimehe kõne peale napisõnaliseks ja ütles kommentaariks: «Mäng jäi tehnilistel põhjustel ära.» Järvamaa peatreener Laimons Raudsepp oli sama napisõnaline, öeldes samuti, et kohtumine ei toimunud tehnilistel põhjustel. «Rohkem ma ei kommenteeri seda,» ütles Raudsepp. Mängu organiseerimisega tegelenud Järvamaa klubi mänedžer Veiko Tihemets Postimehe kõnedele ei vastanud.

Asja hakkab arutama võrkpalliliidu sporditehniline komisjon. Alaliidu peasekretär Helen Veermäe oli mängu ärajäämisega kursis ning avaldas kahetsust. «Tegu on igal juhul kahetsusväärse juhtumiga. Järgmise nädala alguses tuleb kokku alaliidu sporditehniline komisjon, kes juhtunut arutab ja osapooled ära kuulab. Kõige olulisem on, et mäng saaks siiski toimuda,» ütles Veermäe.