Vabavõitlus pürgib olümpiale

«Soovime, et vabavõitlus oleks olümpiaala. Järgmisel aastal saadame avalduse ära, kuigi meil on tegelikult dokumendid juba valmis,» sõnas Rahvusvahelise MMA liidu president Vadim Finkelstein.

Finkelstein usub, et suure tõenäosusega võtab ROK nende taotluse vastu. «MMA on praegu planeedi kõige populaarsem spordiala. Rahvusvahelisse alaliitu kuulub 60 riiki. Usun, et peagi kuulub vabavõitlus olümpiaprogrammi, kuid selge on see, et sellist asja ei ole võimalik aasta või kahega saavutada,» lausus Finkelstein.