Rosberg ei kavatse teiste kohtadega tiitlit kindlustada

Enne nelja viimast etappi on kahe Mercedese piloodi vahe 33 punkti. Rosbergilt uuriti, kuidas ta käituks, kui Hamilton suudaks vahe viimaste etappidega tagasi sõida. «Ma ei ole sellele mõelnud. Kavatsen veel mõned sõidud võita ja see ongi kogu lugu,» sõnas Rosberg USA GP eel ajakirjanikele.

«Väldin negatiivseid mõtteid. Sellel pole mõtet, kuna see ei muuda mind kiiremaks,» jätkas Rosberg, kes on tänavu võitnud üheksa etappi, Hamiltonil on ette näidata kuus etapivõitu. «Milleks raisata energiat millelegi, mis on miilide kaugusel. Parem elan hetkes ning annan endast parima.»

Rosbergile piisab MM-tiitli kindlustamiseks kõigil neljal etapil teiseks tulemusest. «Mina lähen USA etappi võitma, ma ei kavatse teise koha peale sõita, Annan endast parima ning seda kuni finišilipuni.»