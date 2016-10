Hamilton: kõiki tiitleid võita pole võimalik

Tegelikult on Hamiltoni terve aasta seganud jalavigastus, kuid nüüd USA GP eel tunneb ta esimest korda üle pika aja end hästi. «Põhimõtteliselt on mul terve aasta jalad haiged olnud. Füsioterapeut ütles, et selle vigastusega pole muud teha, kui ainult aeg-ajalt lihaseid venitada. Tegemist on sedasorti vigastusega, mille paranemine võtab kaua aega. Sel nädalal tunnen end esimest korda üle pika aja hästi,» lausus Hamilton.

Kui Hamilton ei suuda viimase nelja etapiga maailmameistriks tõusta, võtab ta kaotuse vastu kui mees. «Kõiki MM-tiitleid ei ole võimalik võita. Vaadake kas või suuri tšempioneid, kes on tiitli kaotanud – see on osa mängust. Mina annan endast igatahes kõik ning kui kaotan, liigun oma eluga edasi ning tulen loodetavasti tagasi tugevamana.»