Video: hoki elav legend jõudis võimsa tähiseni

Jagri tänavuse hooaja esimene värav ei suutnud aga Florida Panthersit Washington Capitalsi vastu kaotusest päästa – pealinna meeskond jäi lõpuks 4:2 peale. Ometi pälvis tulemusest rohkem tähelepanu Jagri erakordne saavutus, millega ta tõusis nüüd Wayne Gretzky ja Gordie Howe järel kolmandaks meheks, kes NHLis 750 või enam väravat on visanud. Gretzky viskas karjääri jooksul 894 ning Howe 801 väravat.

«Tore saavutus, aga pigem võtaksin võidu. Seega on raske seda tähistada,» sõnas tšehh. «Olin täiesti vaba ning sain hea söödu. Mul on varasemate mängude jooksul olnud mitmeid häid võimalusi, kuid ma pole neid realiseerinud,» jätkas oma 23. hooaega NHLis mängiv Jagr.

Kokku on mees NHLis jääle tulnud 1633 mängus. Resultatiivsuspunkte on 44-aastasel vanameistril kogunenud 1870, mis annab talle kõigi aegade tabelis kolmanda koha. Temast 17 punkti kaugusel on Mark Messier, Gretzky kogus karjääri jooksul 2857 punkti.