Paide Linnameeskond rajab uute Klavanite kasvatamiseks akadeemia ja uue staadioni

Pikematest plaanidest rääkisid Järvamaa Teatajale Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe ja tegevjuht Jaanus Pruuli

Kodulehe andmetel on uhketel projektidel üks eesmärk: pakkuda noortele parimaid võimalikke tingimusi ja kasvatada endale tipptasemel väärt järelkasvu. Kui tingimused on kehvad, pole ka lootust siit uute Ragnar Klavanite (Viljandist pärit Eesti jalgpallikoondise kapten, kes mängib Inglismaa kõrgliigas FC Liverpooli ridades) sirgumiseks.

Kuivõrd tõenäoline on, et Paide praegustest noortest sirguks mõni Ragnar Klavan?

Uut Ronaldot või Messit ei pruugi Eestist sirguda väga pika aja jooksul. Uus Ragnar Klavan võib ilmselt tulla ka Paidest, Koerust, Järva-Jaanist või mõnest teisest Eesti nurgast. Klavani edu taga on väga suur töö, pühendumine ja teadlik enesearendus ning karjääri planeerimine.

Kui mõelda tagasi lõppenud jalgpalli EMi peale, siis mis riik seal ilma tegi? Island! Riik, kus on 300 000 elanikku ning lisaks jalgpallile kõrgel tasemel esindatud ka teised pallimängualad. Vaadakem kasvõi statistikat, palju neil on kõrgliiga mängijaid üle Euroopa erinevates suurtes jalgpalliriikides või kuidas nad rahvuskoondisega mängivad. See pole niivõrd valimi küsimus, sellise saavutuse taga on sihipärane töö. Ühtegi last ei lasta üldisemas mõttes riigi spordisüsteemis kaotsi, kõik püütakse tuua treeningute juurde ja spordi juures hoida. Teatakse, et sportlik laps on terve laps, sportlik laps saab koolis ja elus, sh hilisemas pereelus, hästi hakkama.

Seega vastus küsimusele on laiem – üks asi on rääkida «tõenäosusest» ja hoopis midagi muud on tegeleda tingimustega tõenäosuse parandamiseks. Spordiklubina näeme, kui oluline on, et lastega tegeleks õppinud ja haritud treener juba hilisemas lasteaia tasemes. Meie klubi suund on tuua laste ette üha enam pedagoogilise hariduse saanud treenerid. Sealt tuleb tohutu vahe – enam ei piisa sellest, et juhendajal oleksid vaid head jalgpallitehnilised teadmised või ta oleks tore kaaslane.

Samuti on oluline, et lapsed liiguksid eri vanuses eri treenerite käe alla. Ei ole võimalik, et üks treener võtab enda hoole alla lasteaialapsed ning kasvatab neid 18. aastaseks saamiseni. Ei ole reaalne, et üks inimene on kõigis vanuseastmetes piisavalt pädev ja me näeme, et tuleb spetsialiseeruda mingile vanusegrupile.

Kuhu tahate järgmiste aastatega siinse treeningbaasi osas jõuda?

Meie sooviks on luua Paidesse üks Eesti jalgpalli tippkeskus. Vaadates tänast pilti, siis Paides on olemas 2008. aastal ehitatud kunstmurustaadion. Puuduvad aga katusega tribüünid ja valgustus. Kunstmuru valgustus on projekt, mis on kõige lähemal – valgustid on tellitud ja tööd on planeeritud selle aasta oktoobri lõppu. Tööde maksumus oleneb detailselt lõpplahendusest ja jääb 100 000 euro suurusjärku. Põhikulu kannavad Eesti Jalgpalli Liit ja Paide Linnameeskond. Oma osa on siin ka loomulikult Paide linnal.

Järgmise sammuna on kiiresti vajalik olemasolevate staadionite juurde rajada ajutised katusealused. Tuule ja vihma käes jalgpalli vaadata on sedavõrd ebamugav, et inimesed ei tule tihti väljagi mängudele. Katusealuste ehitamine peaks plaani kohaselt jääma 2017. aastasse.

Tänase Linnastaadioni osas on seis selline, et mängime juba aastaid seal tegelikult nö eriloaga.

Esiteks on staadion oma mõõtmetelt liiga väike, teiseks pole seal nõutavat arvu pealtvaatajakohti ega statsionaarseid katusealuseid tribüüne ja kolmandaks puudub staadionil pesemisvõimalustega staadionimaja. See, et mängijad jooksevad veerandtunnise vaheaja jooksul ühisgümnaasiumisse pesema, ei ole Premium liiga reeglite kohaselt lubatud.

Meie nägemuses peaks tulevikus tänane murustaadion jääma treeningstaadioniks ning kunstmurustaadioni kõrvale peaks kerkima uus, algusest peale jalgpallistaadioniks mõeldud staadion (eeldatav maksumus projektile on 500 000-600 000 eurot). Kahe staadioni vahel peaks olema ühtne tribüünimaja, kus on olemas ka olmeruumid. Väga olulise sammuna näeme ka seda, et talviseid treeninguid silmas pidades tuleb kunstmurustaadioni peale rajada teisaldatav kilehall (maksumus ca 500 000-700 000 eurot).

Klubi tulevikku silmas pidades on vahest kõige olulisemgi teema, millega tööd teeme Paidesse 2018. aastaks rajatava riigigümnaasiumi juurde jalgpalliakadeemia loomine. Mängijad tuleksid siia kooli ja treenima üle Järvamaa ja Kesk-Eesti ning mängima Paide Linnameeskonna U17 ja U19 võistkondades. Täpne kontseptsioon on linna ja haridusministeeriumiga juba praegu täpsustamisel, kuid õppekava peaks olema selline, et noored jalgpallurid saaksid mõnel nädalapäeval ka kaks korda päevas trenni teha.

Uus murustaadion peaks valmima 3-5 aasta perspektiivis, sisehalli on akadeemia poistele vaja hooaja pikendamiseks esimesel võimalusel. Kunstmuru kasutusajaks peetakse kümmekond aastat. Hea hooldusega saab seda aega pikendada, kuid kolme-nelja aasta jooksul tuleks olemasolev kate välja vahetada.

Kokkuvõtvalt – me soovime, et Paidest saab Kesk-Eesti jalgpallikeskus.

