Korvpalliliidu üldkogul valitakse presidenti ja juhatust

Korvpalliliidu iga-aastane Üldkogu toimub seal, kus enne jõulu peetakse OlyBet karikavõistluste finaalid. Koht on praegu veel lahtine, teada on vaid päev ja kellaaeg - 18. detsember kell 11. Presidendivalimine on kavas neljanda päevakorrapunktina.

Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on 15. november. Kandidaat vajab 15 EKLi liikme toetusavaldust, kvalifitseerumise lisaklausliks on ka see, et kandidaaid on esitanud hiljemalt 1. detsembriks alaliidu juhtimise ja korraldamisega seotud tegevuskava.

Praegu on EKLi presidendiks Jüri Ratas, kes septembris kinnitas Postimehele, et ta pole langetanud otsust, kas jätkata ametis või mitte. «Olen sellele tööle panustanud iga päev kolm-neli tundi isiklikku aega. See kõik on tulnud perekonna arvelt. Jätkamine või loobumine tähendab igal juhul rasket otsust,» rääkis Ratas toona.