Jalgpalli otsepilt: Nõmme Kalju tärganud lootuste teel seisab Rakvere Tarvas

POSTIMEHE TELEMÄNG

Nõmme Kalju– Rakvere Tarvas

Laupäeval 22. oktoobril kell 13.00 Hiiu staadionil

Põnevust aina juurde kruvivas Premium liigas lähevad Nõmme Kalju ja Rakvere Tarvas nelja päeva jooksul vastamisi koguni kahel korral. Kui teisipäeval tuleb Kaljul külla sõita Lääne-Virumaale, siis laupäeval saadakse taas nautida koduväljakueelist, kui tabeli viimase vastu tahetakse kolm punkti Hiiule jätta.

Kaljul oleks punkte hädasti vaja, sest viimases liigamängus jäädi üllatuslikult 0:2 alla Paide Linnameeskonnale, kellega Kalju on terve hooaja jooksul raskustes olnud. Tuju tõsteti aga nädala keskel, kui oldi Evald Tipneri karikavõistluste kaheksandikfinaalis 1:0 üle Florast. Veel nädala alguses haprana tundunud tiitlilootused said ootamatut indu juurde reede õhtul, kui tabeliliider Infonet leppis Narvas sealse Transi vastu väravateta viigiga. See tähendab, et kõik on nüüd taas Kalju enda kätes – kui võidetakse kõik järelejäänud mängud, tagatakse minimaalselt pääs tiitlivõitjat otsustavale lisakohtumisele, parimal juhul aga klubi ajaloo teine meistritiitel.

Tabeliliider on reedeõhtuse mängu järel Infonet 74 punktiga, nii Pärnuga kohtuval Levadial kui ka Paidet võõrustaval Floral on enne 34. vooru mängu pidamist koos 69 punkti. Kalju on neljandana kogunud 66 punkti, kuid neil on varus teisipäeval järele peetav mäng Tarvaga.

Rakvere sai viimati kirja oma kolmanda punkti tänavusel hooajal, kui koduväljakul tehti 1:1 viik Pärnu Linnameeskonnaga. Siiski kadus meeskonnal selle tulemusega ka matemaatiliselt võimalus üleminekumängudele pääseda ning järgmisel hooajal peavad nad leppima kohaga Esiliigas.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: «Mängime kodus, kus iga vastasega mängides on alati eesmärgiks kolm punkti.»

Kalju ründaja Tarmo Neemelo: «Mäng tuleb raske ja arvestades eelmist mängu Paides on meil kõigil ainult üks siht silme ees, milleks on kolm punkti koju jätta. Hooaeg on küll lõppemas, kuid anname endast maksimumi ja ootame kõiki Kalju fänne Hiiule meid toetama!»