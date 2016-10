Eesti ragbikoondis kohtub täna võõrsil Soomega

Vanade rivaalide varasematest kohtumistest on Eestil kaks kaotust ja üks võit. Eesti koondise peatreener Ray Dickson ütles, et soomlaste vastu mängib Eesti palju agressiivsemalt ja lahtisemalt kui on seda teinud varasemates mängudes. «Meil oli Soomega mänguks teha palju tööd, kuid poisid on valmis, terved ja vägagi ootavad seda mängu. Me oleme selles mängus ründavam pool,» mainis Dickson.

Eesti ragbikoondis lõpetab oma pika hooaja Euroopa Meistrivõistluste 2. Põhjadivisjonis mänguga vana rivaali Soome vastu. Eesti jookseb väljakule oma kõige tugevamas koosseisus, koondise ridades on tagasi vigastustega varem eemal olnud Luke Veebel ja Jaan Lorens. Lisaks punktidele Euroopa meistrivõistlustel on Euroopa 2. divisjoni mängud samaaegselt ka 2019. aasta World Rugby Cup kvalifikatsioonimängud.

Eesti Ragbiliidu president, samuti täna koondise eest väljakule jooksev, Ragnar Toompere ütles, et Soome vastu saadav kaotus paneks meie esialgse eesmärgi - 2. Põhjadivisjonis püsima jäämise tõsise löögi alla. «On teada, et meie alagrupikaaslased Taani ja Ungari peaks meist olema tasemelt märkimisväärselt tugevamad. Norra, Eesti ja Soome moodustavad aga omavahelise miniliiga, kellest selgub 2. divisjoni väljalangeja. Kuna Soome on Norrale juba kaotanud, siis neil on selg rohkem vastu seina, kuna kevadel ootavad ees mängud Ungari ja Taaniga. Meile jääb õnneks mäng veel Norraga vigade paranduseks,» lisas Toompere.

Võit Soome vastu tõstaks kindlasti meeskonna sisekliimat ja usku meie võimetesse, arvab liidu president. «Varakevadine mäng Oslos Norraga muutub tänu sellele mänguks, kuhu me lisapunkte tooma sõidame tsementeerimaks oma positsiooni, et siis järgmises tsüklis juba grupivõidust unistada ja see läbi 2019. aasta World Rugby Cup (RWC 2019) playoffidesse jõuda. See oleks aga Eesti ragbile ülisuur samm edasi,» mainis Toompere.