Kangert: loodetavasti on tänane edu millegi suure algus

Aastaid on Kangert pidanud aitama Astana liidrit Vincenzo Nibalit, aga itaallane siirdub järgmisest hooajast uude Bahrein-Merida klubisse. Loomulikult ei hakka Kangert otseselt Nibali kohta täitma, aga varasemast rohkem võimalusi peaks eestlasel tekkima küll.

«Järgmisel aastal asjad muutuvad. Meil on häid sõitjaid, näiteks Fabio Aru, aga loodan ise rohkem tulemusi teha. Ma ei tea veel oma programmi, aga mind huvitaks ühenädalased velotuurid nagu Dauphine või Šveitsi tuur, kus on ka mägiseid etappe. Lisaks tahaks suurtuuridel kokkuvõttes hea koha peale sõita. Loodetavasti pole tänane edu lihtsalt suur päev minu karjääris, vaid millegi suurema algus,» rääkis Kangert.

Täna kehastus hoopis Nibali Kangerti abiliseks, sest itaallane pole veel Rio olümpial saadud rangluumuruust sajaprotsendiliselt taastunud ja Kangerti seis on praegu parem. «Ma tean, et meeskonna tänamine kõlab nagu klišee, aga täna tahaksin Astanat tõesti tänada, sest mul oli vabadus teha, mida tahan. Mul on ka varem olnud võimalusi midagi ilusat korda saata, näiteks kaks aastat tagasi sihtisin Vueltal üldarvestuses kõrget kohta, aga jäin haigeks. Siin liidriks tõusmine on minu jaoks päris eriline,» sõnas Kangert.

30 vatti ja 30 sekundit

Vändrast pärit Kangert ründas koos Sky meeskonna ässa Nicolas Roche'iga pika lõputõusu peal umbes kuus kilomeetrit enne lõppu. Kolm kilomeetrit hiljem lükkas ta korraks sisse järgmise käigu ja Roche ei suutnud spurdile vastata.

Lõpuks edestas Kangert Roche'i 17 sekundiga ja kokkuvõttes on tema edu iirlase ees 21 sekundit. Et homne etapp on viimane ja see peetakse siledal Abu Dhabi vormelirajal, siis suure tõenäosusega on Kangerti näol tegu ka Abu Dhabi tuuri üldvõitjaga.

«Roche on sellel tuuril Sky liider ja ta ütles mulle sõidu ajal, et hoiab mul silma peal. See tähendas, et ta tahab võita ja seega hakkasin ka ise teda jälgima. Proovisin tõusul ühtlast tempot hoida. Teadsin, et jõuan teha ühe rünnaku ja arvutasin välja, et kui ma panen 30 sekundiks 30 vatti juurde, siis ei pruugi ta sellele tempole vastu pidada. Õnneks nii läkski,» selgitas Kangert tänast taktikat.