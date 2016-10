Tänak järgmise aasta Fordist: ausalt, see on väga eriline auto

«Uus auto on suur samm edasi. Saan ausalt öelda, et tegemist on väga erilise masinaga. Sellel on nii palju potentsiaali - kui olen autot testinud, siis meie praegune WRC masin tundub uue kõrval N-rühma sõidukina,» rääkis Tänak väljaandele Autosport.

«Aerodünaamika on uskumatu. See on isegi parem, kui ma oleks osanud loota. Loomulikult on ka 2016. aasta masinatel survejõudu, aga nüüd tunnen teatud kiiruseni jõudes, et autot surutakse tõepoolest vastu maad. See on imeline,» lisas ta.

M-Spordi boss Malcolm Wilson on samuti arengutega rahul. «Oleme juba pikka aega näinud, kuidas see masin valmib ja võistluskõlbulikuks voolitakse. Väga hea tunne on näha seda teel sõitmas. Oleme sõitjatelt saadud tagasiside üle väga õnnelikud.»

2017. aasta Ford Fiesta WRC testimine Soome teedel: