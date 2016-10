Rosbergi jälitav Hamilton stardib USA etapile esikohalt

Enne nelja viimast etappi on Rosbergi edu Hamiltoni ees 33 punkti. Kui Hamilton võidaks kõik neli etappi, piisaks Rosbergile ka teistest kohtadest.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (#QUALI): HAM beats ROS to #USGP pole, the Red Bulls lead the two Ferraris #F1 pic.twitter.com/rlxA67VOsi