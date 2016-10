Video: 18-aastase tulevikutähe iluvärav tõi Milanile võidu Juventuse üle

Kohtumise ainsa värava lõi 65. minutil 18-aastane Manuel Locatelli, saates karistusala nurgast pommlöögi Gianluigi Buffoni selja taha. Lisaminutitel kerkis Milani teiseks kangelaseks 17-aastane väravavaht Gianluigi Donnarumma, tõrjudes ristnurgast Sami Khedira kauglöögi.

Tabeli teisel kohal jätkav Milan vähendas vahet Juventusega, neil on nüüd 19 punkti. Seitsme võidu kõrvale teise kaotuse saanud Juventus on endiselt tabeliliider 21 punktiga. Kolmandal kohal oleval AS Romal on 16 punkti.

Vaata Locatelli iluväravat SIIT ja Donnarumma suurepärast tõrjet SIIT.