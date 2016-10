Täna: teist võitu jahtiv Kalev kohtub Ühisliigas Minski meeskonnaga

19-punktilise poolajaedu maha mänginud Kalev/Cramo kaotas Tartule ühe punktiga

Eesti korvpallimeistrivõistlustel pidasid järjekordse põnevusmängu koduse liiga kaks tippklubi BC Tartu ja BC Kalev/Cramo. Ülihuvitava lõpuga heitluses jäi 77:76 peale kodusaalis mänginud Tartu meeskond, võidukorvi tabas kolmesejoone tagant seitse sekundit enne lõpusireeni Gert Dorbek. Kui avaveerandaeg lõppes Kalevi napi 20:17 eduga, siis teisel veerandajal lükkas Tallinna meeskond sisse uue käigu ja pääses poolajaks juhtima juba 48:29. Teine veerandaeg võideti seega 28:12. Kolmandal veerandajal kahandas Tartu kaotusseisu seitsme punkti võrra ja viimasele veerandajale mingi vastu kalevlaste 66:54 eduseisult. Tartu võitles end aga viimasteks sekunditeks eduseisu ja kalevlaste viimane rünnak luhtus. Tartlaste parim oli 20 punktiga Mandell Thomas, kes võttis ka 8 lauapalli ja andis 7 korvisöötu. Janar Talts ja Dominykas Milka lisasid mõlemad 15 punkti, Janari Jõesaar tõi 13 ja võiduviske tabanud Gert Dorbek 12 punkti. Kalevi resultatiivseim oli 17 punktiga Mark Tollefsen, Demonte Harper viskas 14 punkti ja Vitali Ljutõtš 13 punkti. Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo on nüüd liigatabelis viimasel kohal, sest avavoorus kaotati Raplale ja vastavalt reglemendile läks see mäng Kalevile kirja kahe kaotusena. Nii on neil nüüd kirjas kolm kaotust, Tartule oli koduliigas tegemist esimese mänguga. Tabeli esimesel real on kõik kolm senist mängu võitnud TTÜ.