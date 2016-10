Verstappeni tulipäisus sundis vormel-1 sarja juhte reegleid karmistama

Hollandlane on tänavu mitu korda kaasvõistlejate pahameele ära teeninud, sest takistab möödumist üsna agressiivselt. FIA võidusõidudirektor Charlie Whiting pidi ka USA etapi eel kuulma konkurentide kurtmist, et Verstappen põhjustab sel moel jätkates peagi suure avarii. Sestap otsustatigi, et seesugused liigutused on nüüdsest keelatud.

Ungaris ja Belgias kaitses Verstappen oma kohta agressiivselt Ferrari sõitja Kimi Räikköneni, viimasel etapil Suzukas aga Mercedesel kihutava Lewis Hamiltoni vastu. Kui Hamilton pidi Suzukas Verstappeni manöövrite tõttu šikaani otseks sõitma, andis Mercedese tiim hollandlase käitumise osas sisse ka protesti, kuid võttis selle siis Hamiltoni enda palvel tagasi.

Sõitjatele valmistavad Verstappeni tegutsemise puhul meelehärmi kaks asja – esiteks pidurdusmaal suuna muutmine ning teiseks «oota-ja-reageeri» võtted ehk hollandlase komme vaadata, kummalt poolt konkurent mööduma hakkab, ning alles seejärel teda blokeerida. Paljude sõitjate arvates on tegu väga ohtliku sõidustiiliga, mis jätab neile kokkupõrke vältimiseks väga vähe võimalusi.

Seni on Whiting kahel korral Verstappeniga nelja silma all vestelnud, kuid samas tunnistanud, et hollandlane pole otseselt ühegi reegli vastu eksinud. Kasvav rahulolematus sundis teda nüüd siiski teiste sõitjate survele järele andma. Sõitjate ühenduse juht, neljakordne maailmameister Sebastian Vettel sõnas, et tegelikult on asi väga lihtne.

«Kui mina vormel-1 sarjaga liitusin, oli kirjutamata reegel, et niimoodi möödasõitu ei takistata. Viimasel ajal on rajal tekkinud olukordi, kus sõitja pääseb puhtalt. Nii et seni on sõnum ühene – kõik võivad nii teha. See on vale ja nagu me äsja omavahel arutasime, on õnnetus vaid aja küsimus. Seetõttu arvan, et tegemist on hea otsusega,» kiitis sakslane reeglite täpsustamise heaks.

Verstappen ise võttis otsuse vastu rahulikult. «On nagu on. Hea, kui on selgelt paika pandud, mida võib teha ja mida mitte. Mina sõidan vaid võidu, eks siis ole näha, kuidas mul õnnestub vajadusel kohta kaitsta ja kuidas see võidusõitu mõjutab,» sõnas 19-aastane hollandlane.