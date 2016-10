Hamilton võitis USA etapi ja vähendas Rosbergiga vahet

Enne sõitu:

Hamilton oli kvalifikatsioonis omaette klassist ja edestas Rosbergi 0,216 sekundiga. Kolmandast-neljandast ruudust stardivad Red Bulli mehed Daniel Ricciardo ja Max Verstappen, nende järelt Ferrari sõitjad Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel.

Hamilton stardib tänavu esikohalt juba üheksandat korda, ent on suutnud parima stardikoha etapivõiduks muuta vaid kolmel korral. Rosbergi sama näitaja on kaheksast kuus. Kokku on sakslane tänavu noppinud üheksa ja britt kuus etapivõitu, lisaks neile on tänavu korra poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Verstappen ja korra Ricciardo.

Austini rada on samas olnud Hamiltonile seni õnnelik, sest seal on sõidetud neljal korral ja kolm korda on võitnud just Hamilton, sealhulgas mullu, kui parimalt stardikohalt läks rajale Rosberg. Mullu kindlustas Hamilton tiitli just USAs, kui sõita jäi veel kolm etappi nagu tänavugi.

Enne nelja viimast etappi on Rosbergi edu üdltabelis Hamiltoni ees 33 punkti. Kuna etapivõidu eest saab 25 ja teise koha eest 18 punkti, tähendab see, et isegi kui Hamilton võidaks kõik neli allesjäänud etappi, piisaks Rosbergile tiitliks ka teistest kohtadest.