Neetud Trofodermin: Johaugile saatuslikuks saanud kreem lõpetas itaallase karjääri

Cannondale’i tiimist dopingukaristuse tõttu minema löödud Agostini selgitas Rahvusvahelisele Jalgratta Liidule (UCI) saadetud kirjas, et klostebooli sisaldas Trofodermin, mille ta sai haavade ravimiseks oma arstilt. «Minu arvates ei ole karistus aus, sest ma ei tunne, et oleksin iial kasutanud teadlikult saavutusvõimet tõstvat ainet. Mu bioloogiline pass on veatu, mitte üheski mu veretestis pole ilmnenud ebakõlasid,» apelleeris Agostini toona enda süütusele, kuid edutult.

Ka nüüd väljaandega VG rääkides vandus Agostini endiselt, et talle tehti liiga. Tema meelest on vale, et Trofodermini saab apteegist osta ilma retseptita. Pakendil on küll keelumärk, mis viitab dopingainele, kuid Agostini leidis, et see võib jääda kasutajal märkamata. «Tegin elu suurima vea. Piisas lollist eksimusest ühelainsal päeval ning see röövis minult kõik. Süsteem on mäda. Loodetavasti see Norra suusataja suudab võitjaks jääda, kuid ausalt öeldes kahtlen ma selles,» tunnistas Agostini.