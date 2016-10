Kitsing Argentina-käigust: nagu läbi Moskva hispaaniakeelset juttu tõlkida ei olnud hea

«See oli klubipoolne soov, nemad andsid mõista, et ei soovi enam jätkata ja siis leidsime lahenduse,» vahendab ERR Sport Kitsingu selgitusi Vikerraadiole lepingu lõpetamise tagamaade kohta. «Põhiprobleem oli, et treeneriga ei klappinud kuidagi koostöö. Võib-olla kõige suurem probleem oli, et keelebarjäär oli suur, tema absoluutselt inglise keelt ei rääkinud. Võite ette kujutada, et kui time-out oli ja kõik asjad hispaania keeles räägiti, siis nagu läbi Moskva seda tõlkida ei olnud hea.»

Kitsing sõlmis nüüd lühiajalise lepingu FIBA Meistrite liiga alagrupiturniiril mängiva Taani klubiga Aarhusi Bakken Bears, kes lülitas konkurentsist Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna.