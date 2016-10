Embrich: raske seis motiveeris pingutama

Turniiri avamatšis alistas Eesti 41:35 Poola, kahe viimase minimatšiga tõid Eestile kaotusseisust võidu Lehis ja Embrich.

«Mul oli üks mõte, kui Poola vastu vehklesime. Mul oli mõte, et kui nüüd kaotame, siis ei olegi võimalik ju poodiumile tõusta,» tunnistas Embrich intervjuus ETV-le. «See mõte motiveeris lõpuni pingutama. Närveerimine läks ära.»

Sarnaselt Embrichile tunnistasid ka Kristina Kuusk, Katrina Lehis ja Erika Kirpu, et kodupubliku ees oli suurepärane võistelda.

«Suutsin keskenduda vehklemisele. Ei mõelnud selle peale, et oleme kodupubliku ees. Olen väga rahul ja õnnelik, et turniir toimus Tallinnas. Loodetavasti toimub see siin veel.»