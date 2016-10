Rootsi suusaäss: Johaugi juhtum mõjutab meid läbi hooaja

«Olen olnud temaga ühenduses. Saatsin talle sõnumi,» rääkis Kalla Expressenile, kuid ei täpsustanud vestluse sisu. «Ta ka vastas, kuid sellest ma ei räägi.»

«Praegu ringleb väga palju spekulatsioone. Mul on kahju neid kuulda. Me teame nii vähe. Seetõttu on keeruline ka juhtunut täpsemalt kommenteerida,» rääkis Kalla.

Kalla kirjeldas ajakirjanike palvel ka rootslaste käitumist ravimite ostmisel. «Ostame ravimeid alati Rootsist. Lisaks räägime kõik läbi koondise arstiga. Lisaks kontrollin ma ise kõik veel üle,» kirjeldas rootslanna.

«Ma arvan, et me ei mõista veel kogu juhtunu ulatust. Arvan, et juhtunu mõjutab kõiki suusatajaid läbi terve hooaja. See kõik on väga kurb. Kõik tahavad keskenduda spordile ja mitte sellistele juhtumitele,» rääkis Kalla.

Rootslanna sõnul tuleb nüüd lihtsalt mõelda teistele asjadele, et end mitte segada lasta.