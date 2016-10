Tanel Kangert hoidis liidrisärki ja võitis Abu Dhabi velotuuri

Kangert: loodetavasti on tänane edu millegi suure algus

Täna Abu Dhabi velotuuri kolmanda etapi võitnud jalgrattur Tanel Kangert ütles portaalile Cyclingnews.com, et loodab järgmisel aastal senisest rohkem tulemuste peale sõita ja tänane edu näitab, et ta on ilusateks esitusteks võimeline.