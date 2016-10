FIS saatis Norrale tõsise hoiatuse

Kasper andis Söldenis intervjuu Norra väljaandele Dagbladet ja rääkis, et esmalt oodatakse ära norralaste enda käigud. Praeguseks on Johaugile määratud kahe kuu pikkune võistluskeeld.

«Praegu peavad norralased leidma olukorrale lahenduse. Kui see ei ole adekvaatne, siis peab FIS või (Rahvusvaheline Antidopinguagentuur) WADA sekkuma. Peame sekkuma, kui midagi ei tehta või tehakse liiga vähe,» rääkis Kasper.

«Kõige tähtsam on saada nüüd paika konkreetsed faktid. Kui Johaug on süüdi, siis peab ta saama nelja aasta pikkuse võistluskeelu. Selles ei ole küsimust,» teatas Kasper. «Samas on ka temal võimalik otsus vaidlustada ja seejärel võidakse kohtus karistust ka lühendada.»

Norralastele muidugi Kasperi sellised väljaütlemised ei meeldinud. Norra Suusaliidu president Erik Röste teatas NRK-le, et ta on Kasperi sõnades pettunud, kuna uurimine seoses Johaugi juhtumiga alles käib ja lõplikku karistust ei ole veel ju määratud.