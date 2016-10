Eesti ragbikoondis kaotas Helsinkis Soomele suureskooriliselt

Kui poolajale mindi Soome eduseisul 18:6, siis teisel poolajal võtsid põhjanaabrid oma ning võitsid kogu mängu suureskooriliselt. Eestile said saatuslikuks paljud pisivead, mis aga andsid vastastele võimaluse oma skoori suurendad.

Eesti koondise peatreener Ray Dickson ütles peale mängu, et teada oli, et tegu on tugeva vastasega, kuid tulemus ei väljenda terviklikult Eesti koondise taset.

«Me pole kunagi varem nii kõrgel tasemel ragbit mänginud, hooaeg on meie jaoks olnud ootamatult pikk ning sellega pole mehed veel harjunud. Lisaks on meil olnud vaid 4 kuud aega nii Ungariga kui Soomega mänguks valmistumiseks. Tähtis on see, et me ei ole mingil juhul alla andnud ning peale väljateenitud talvepuhkust tuleb koondis taas kokku ning hakkab

valmistuma veelgi keskendunumalt Põhjadivisjoni järgmisteks mängudeks,» sõnas Dickson.

Eesti oli varsemalt kohtunud Soomega kolmel korral. 2010. aastal võeti vastu kaks kaotust, 2013. aastal aga võideti. Traditsiooniline Eesti ja Soome maavõistluste karikas rändas taas vähemalt aastaks Helsinkisse.

Eesti koondise järgmised mängud Euroopa meistrivõistluste 2. põhjadivisjonis toimuvad 2017. aasta kevadel, kui 29. aprillil kohtutakse kodus Taani koondisega ja 6. mail Oslos Norra rahvusmeeskonnaga. Soomega mängib Eesti järgmisel korral Tallinnas 28. oktoobril 2017.