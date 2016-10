Lehis manitses häälekat treenerit

Võimas Embrich ja esikohaväärilised varunaised

Kuigi paljud Eesti vehklemisnaiskonnaga seotud inimesed rõhutasid, et asendamatuid pole ning kõik peavad oma koha eest võitlema, on Irina Embrichita võimatu Eesti naiskonda ette kujutada. Hooaja esimesel MK-etapil ei löönud tema esinumbri staatus kordagi kõikuma ning õnneks ei pea 36-aastane naine veel ka tippspordist laabumise plaane. Augustis kaugel Brasiilias lõppenud olümpiatsükkel on unustatud ning pärast lühikest puhkust on suutnud ta end kiiresti vormi viia.