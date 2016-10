Mängukeelu all olev tenniseäss tõusis karjääri kõrgeimale kohale

Kyrgios, kes varasemalt oli maailma 14. reket, möödus hispaanlasest Roberto Bautistast, kuna tal ei õnnestunud Kremli turniiril eelmise hooaja punkte kaitsta. Kyrgios kannab ise mängukeeldu, kuna kaotas Shanghai Mastersil meelega.

Esikümnes vahetasid kohad Roger Federer ja Gael Monfils, kes on vastavalt seitsmes ja kaheksas reket, ning Dominic Thiem ja Tomas Berdych, kes on üheksandal ja kümnendal positsioonil. Esikolmikus muutuseid ei toimunud: esireket on Nocak Djokovic, talle järgnevad Andy Murray ja Stan Wawrinka.

Zoppi uus edetabeli koht on 267., Vladimir Ivanov tõusis kaks kohta ning on nüüd 536. reket. Esituhandesse mahub eestlastest veel Kenneth Raisma (ATP 902.)