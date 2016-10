Müstilised numbrid: Manchester Unitedi tänavuse hooaja meeskonnale kulub 718 miljonit

Football Observatory tehtud uuringu järgi on teisel kohal Madridi Real, kelle meeskond maksab kokku 634 miljonit eurot. Võrreldes eelmise hooajaga on Manchester Unitedi meeskond tervelt 185 miljoni euro võrra kallim. Suure panuse andis sellesse Prantsusmaa koondise poolkaitsja Paul Pogba, kes osteti klubisse 110 miljoni euroga. Kuigi Rootsi superstaar Zlatan Ibrahimovic liitus klubiga üleminekutasuta, on tema aasta palk hinnanguliselt 11 miljonit eurot.

Edetabeli kolmas koht kuulub 611 miljoni euroga Manchester Cityle. Järgneb rohkem kui 100 miljonit eurot tühja maad – 485 miljoniga on neljandal kohal Barcelona. Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on edetabelis kümnendal kohal, olles kulutanud tänavuse hooaja meeskonnale koos palkadega 356 miljonit eurot. Saksamaa tippklubi Müncheni Bayern on võrreldes Liverpooliga kulutanud meeskonna peale miljon eurot rohkem.

Vaata edetabelit siit.