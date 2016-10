KORVPALL. «Lõuna-Venemaalt pole lihtne Euroliiga finaalturniirile jõuda. See on meie klubile ja Krasnodari linnale suur päev,» ütles Krasnodari Lokomotiv-Kubani korvpalliklubi peatreener Giorgios Bartzokas pärast seda, kui tema hoolealused olid kodusaalis alistanud võimsa Barcelona ja pääsenud Euroliigas nelja parema hulka.

Venemaa provintsiklubi kimbutab Barcelonat

Kuulus Barcelona ja Euroopa kaugelt ääremaalt pärinev Krasnodari Lokomotiv. Võib ju arvata, et sellise paari puhul pole kahtlust, kumb meeskond jõuab korvpalli Euroliiga nelja tugevama finaalturniirile. Tegelikkuses on see aga olnud tänavuse hooaja põnevaim veerandfinaalseeria. Seis on viigis 2:2 ning teisipäevaseks otsustavaks mänguks peavad Hispaania klubi staarid lühikese aja jooksul juba teist korda sõitma enam kui 4000 km kaugusel asuvasse Venemaa linna.