Jefimova on pärast skandaalset olümpiat usu ameeriklastesse taastanud

Jefimova meenutab olümpia 100 meetri rinnuliujumise pressikonverentsi, mis kujunes tema jaoks eriti teravaks. 2013. aastal dopinguga vahele jäänud ning 16-kuulist karistust kandnud Jefimova põrus mäletatavasti aasta alguses meldooniumiga, kuid sai spordikohtus siiski õiguse võistelda. 100 meetri rinnuliujumises tuli ta Kingi järel hõbemedalile ning järgnenud presskonverentsil ei pääsenud ta dopinguteemalistest küsimustest.

«See oli minu elu kõige raskem pressikonverents. Kui ma sellele mõtlen, tundub see kui halb uni, millest peale just olen üles ärganud,» ütles Jefimova, kelle sõnul on ta nüüd mentaalselt tugevam inimene. «Kõik ei oleks suutnud seda läbi elada. Nüüd ei ole enam vahet, mis minuga juhtub. Mitte miski ei suuda mind murda.»

Ameeriklase Kingiga, kes teda Rios mitmel korral teravate kommentaaridega kostitas, Jefimova suhelnud ei ole. Samas on ta suhted taastanud venelanna järel kolmandaks tulnud ameeriklase Katie Meiliga, kes samuti Jefimovat medalitseremoonial eiras.

«Esimene kontakt olümpia järel oli ebamugav, kuid pärast mõnda võistlust meie suhted normaliseerusid. Inimesed tulevad mind nüüd juba võitude korral õnnitlema ning kõik ameeriklased ei mõtle, et ma ole halb inimene, kuna olen venelane.»