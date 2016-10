Norra meedia: Šmigun-Vähi dopingujuhtumit hakatakse spordikohtus sel nädalal arutama

«Mulle öeldi, et seda hakatakse sel nädalal arutama,» sõnas Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) sportlaskomitee juht. «WADA-le antakse teada, kui kohtuotsus on langetatud. Alles siis saame teemat kommenteerida,» jätkas Scott, kes ei osanud prognoosida, kui pikaks kohtukaasus kulgeda võib. «Kõik oleneb sellest, kui keeruline juhtum on.»

2014. aastal tuli teatavaks, et Šmigun-Vähi 2006. aastal Torino olümpial antud dopinguproovist leiti molekule, mis viitasid keelatud ainete kasutamisele. TV2 andmetel osutusid Šmigun-Vähi A- ja B-proov positiivseks. TV2 väidab, et on püüdnud saada eestlanna abikaasalt ning mänedžerilt Kristian-Thor Vähilt kommentaare, kuid neid on juba üle aasta ignoreeritud.

Šmigun-Vähi võitis Torino olümpial 10 km klassikadistantsil ning suusavahetusega sõidul kuldmedali.