Eestlased välismaal: Aksalu tegi Soomes nullimängu ja sai pronksi

Viimases voorus vajas SJK tiitlivõiduks võõrsil võitu Helsingi JK (HJK) üle ning pidi lootma, et Mariehamn kodus Tampere Ilvest ei alistaks. Siiski ei suutnud SJK enamat 0:0 viigist ning Mariehamn sai kirja 2:1 võidu. Seega kuulus tiitel 61 punktiga Mariehamnile, teine oli 58 punktiga HJK ja kolmas 57 punktiga SJK. Albert Prosa ja Rovaniemi Palloseura said meistrivõistlustel kuuenda koha.

Euroopa liigas jäid Sergei Zenjov ja Gabala võõrsil 0:1 alla Saint-Etienne’ile. Zenjov kuulus võistkonna algkoosseisu ning vahetati välja mängu 80. minutil. Kolme vooru järel pole Gabala suutnud oma grupis punktiarvet avada, Anderlechtil (Belgia), Saint-Etienne’il (Prantsusmaa) ja Mainz 05-l (Saksamaa) on kirjas võrdselt viis punkti.

Siim Luts ja Bohemians 1905 tegid Tšehhi kõrgliigas võõrsil 1:1 viigi Zliniga. Luts kuulus meeskonna algkoosseisu ning teenis mänguaega 64 minutit. Tabelis on Bohemians seitsmendal kohal.

Valgevene kõrgliigas sai juba meistritiitli kindlustanud Barõssavi BATE kodus kirja 0:0 viigi Mazõri Slavaiaga. Artur Pikk tegi kaasa kogu kohtumise. Artur Kotenko tööandja Saligorski Šahtjor alistas võõrsil 1:0 Belšina ning hoiab tabelis teist kohta.

Poola kõrgliigas jäid Konstantin Vassiljev ja Bialystoki Jagiellonia 1:2 alla Lubini Zaglebiele. Vassiljev tegi kaasa kogu kohtumise. Ken Kallaste ja Kielce Korona jäid möödunud esmaspäeval sama tulemusega alla Wroclawi Slaskile, täna õhtul on Korona vastaseks võõrsil Chorzów Ruch. Tabelis on Jagiellonia 24 punktiga teine, Korona on langenud 15. kohale, nende taga on vaid tänaõhtune vastane Ruch. Tänase võidu korral tõuseks Korona tihedas tabelis kaheksandaks.

Inglismaa kõrgliigas alistas Liverpool 2:1 West Bromwich Albioni. Koondise kapten Ragnar Klavan jälgis kohtumist vahetusmeestepingilt. Võiduga tõusis Liverpool tabelis kolmandaks ning seis on ääretult kaasahaarav – liidrikohal oleval Manchester Cityl ja teisel real asetseval Arsenalil on sarnaselt Liverpooliga koos 20 punkti, Londoni Chelsea ja Tottenham Hotspur on esikolmikust vaid ühe punkti kaugusel. Sel nädalal ootab Liverpooli ees kaks matši – teisipäeval võõrustatakse liigakarikavõistlustel Tottenhami, laupäeval sõidetakse Premier League’i raames külla Crystal Palace’ile. Mattias Käit kuulus Fulhami U23 võistkonna algkoosseisu, kuid möödunud esmaspäeval jäädi võõrsil 0:2 alla Swansea Cityle. Täna on Fulhami noortevõistkonna vastaseks Newcastle Unitedi eakaaslased.

Norra kõrgliigas said kaotuse kirja nii Karol Metsa, Taijo Teniste kui ka Pavel Londaku koduklubid. Reedel peetud kohtumises jäi Stavangeri Viking kodus 2:3 alla Aalesundile. Mets teenis 56. minutil punase kaardi, olukorrale järgnenud penalti suutsid külalised ka realiseerida. Vigastatud Tenisteta mängiv Sogndal jäi kodus 0:1 alla Strømsgodsetile, vahetusmeestepingil olnud Pavel Londak jälgis pealt, kuidas Odd kolmandal lisaminutil Rosenborgi vastu 2:1 võiduvärava lõi. Eestlaste klubidest saatis ainsana edu Vålerengat, kes oli võõrsil 3:0 üle Tromsøst, vigastatud Enar Jäägerkohtumisest osa ei võtnud. Rosenborg on tänavu juba liigavõidu kindlustanud, kaks vooru enne lõppu langes Viking kaheksandaks ja Sogndal kümnendaks, Vålerenga on 16 meeskonnaga liigas 11. kohal.

Ungari meistrivõistlustel sai väärt võidu kirja Mezőkövesd-Zsóry, kes alistas 3:0 Szombathelyi Haladase. Tarmo Kink kuulus meeskonna algkoosseisu, teenis kollase kaardi ning vahetati puhkama 82. minutil, mil kõik väravad olid juba löödud. Tänu kolme punkti lisandumisele tõusis Mezőkövesd-Zsóry tabelis 12 meeskonnaga liigas kaheksandaks.

Rootsi kõrgliigas jäid mänguajata nii Andreas Vaikla kui ka Henri Anier. Vaikla koduklubi alistas 2:1 Falkenbergi, Anier tööandja Kalmar oli 3:2 üle Häckenist. Tabeliliider on nädalavahetusel punktilisata jäänud Malmö FF 60 punktiga, Norrköping jääb teisena maha nelja punktiga. Kalmar on 41 punktiga kuues. Sel nädalal on mõlemat meeskonda ees ootamas kaks liigamängu.

Hollandi kõrgliigas kaotas Henrik Ojamaa tööandja Go Ahead Eagles 0:2 Twentele. Ojamaa jälgis kogu kohtumis varumeestepingilt. Go Ahead Eagles on kümne vooru järel 18 meeskonna konkurentsis hoidmas 16. kohta.