Fotod: odaviske maailmameister pääses endalegi üllatuseks karmist avariist eluga

24. oktoober 2016 12:29

Yego sõitis oma kodumaal Keenias uhiuue Toyota Pradoga, kuid ei suutnud ööpimeduses autot valitseda. Mees viidi pärast õnnetust koheselt haiglasse ning praegu on tema seisund stabiilne. Kuigi haigla töötajad on keeldunud meediaga rääkimast, postitas Yego sotsiaalmeediasse oma fännidele maharahustava sõnumi. «Jumal on olemas ning ta on suurepärane. Inimesed, minuga on kõik korras. Ma ei suuda uskuda, et olen elus. Minu seisund on stabiilne,» kirjutas Yego. Keenia kergejõustikukoondise liikmed käisid Yegot haiglas vaatamas. Pekingis 1500 meetri jooksus olümpiakulla võitnud Asbel Kipropi sõnul oli möödunud nädal Keenia sportlastele raske. «Nii rumal nädal. Kaks päeva pärast Andrew Rotich õnnetust osales Julius Yego autoavariis. Jumal kaitsku meid kõiki. Yegoga on kõik korras ning arstid soovitavad tal puhata.»

Javelin Champion Julius Yego stable after accident pic.twitter.com/uzdIN0vlt6 — Lordrick Mayabi (@rickymeez) October 24, 2016

Julius Yego involved in a road accident last night. pic.twitter.com/PdsAGNprnG — ahmed hajji (@abdirahim001) October 24, 2016