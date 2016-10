Eesti tennisetipud võistlevad Tartus ITF turniiril

Tenniseturniir toimub kolmandat aastat ja traditsiooniliselt toimuvad võistlused kolmel järjestikusel nädalal. Pärast Tartut suundutakse Tallinnasse ja sealt edasi Pärnusse. «ITF Future turniiride korraldamine on Eestile väga vajalik,» ütles Riho Kallus tenniseliidust.

«See on suurepärane võimalus meie tippudel ATP punkte teenida ja hea platvorm meie noortele tennisistidele ATP edetabelisse saamisel. Korraldajatena saame oma mängijatele wild card´e ja nii on meie noored Kenneth Raisma, Mattias Siimar ja Kristjan Tamm oma esimesed ATP punktid saanud just kodustelt turniiridelt,» lisas ta.