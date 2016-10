Eesti võrkpallurite koduklubid on tabeli tipus nii Belgias kui Tšehhis

Eesti võrkpallikoondis kaotas Makedooniale ja pani end väga raskesse seisu

Eesti võrkpallikoondis kaotas täna Tšehhis Jablonecis peetaval EM-valiksarja turniiril sisulise elu ja surma peale mängu Makedooniale 1:3. Sellega said meie edasipääsulootused suure hoobi ja edasipääsuvõimalused on väikesed ning kõik pole enam meie endi kätes. Kuna Tšehhi alistas täna 3:1 Rumeenia, peab Eesti edasipääsuks lootma, et Rumeenia ei võida homme Makedooniat 3:0 või 3:1 ning Eesti ise peab samal ajal alistama Tšehhi. Makedoonia ja Rumeenia matš algab homme kell 16:00, meie mäng tšehhidega kell 19:00. F-alagrupi liider on Tšehhi, kel on koos 15 punkti. Rumeenial on teisena 6 ja Eestil kolmandana viis. Makedoonia on nelja silmaga viimane. Geimide vahe (võidud - kaotused): Tšehhil 15-2, Rumeenial 8-10, Eestil 8-12 ja Makedoonial 6-13. Alagrupi võitja pääseb otse finaalturniirile, teise koha omanikku ootavad oktoobri alguses ees valiksarja kolmanda ringi mängud, F-grupi teine läheb kokku D-alagrupi teise koha meeskonnaga.