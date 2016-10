Inglismaa meedia näeb Klavanit homme algkoosseisus

Reim: Eesti kaotab pidevalt talente

Kuu aja eest rootslase Magnus Pehrssoni asemel Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks määratud Martin Reim räägib, miks on vaja riik jalgpallihalle täis ehitada ja millisel tasemel on Eesti mängijate järelkasv. «Kui vaatan oma jalgpallikooli kohalt noortetöö võimalusi, siis aprillist oktoobrini tekib väljakuid, et kunstmurul treenida. Samas treenime viis kuud, see on peaaegu pool aastast, kas lumel, jääl või korvpallisaalis. Viimases saab muidugi mingil määral tehnikat arendada, kuid jalgpalli mõistes on see pool aastat paigal tammumist,» arutleb 45-aastane endine tippjalgpallur, kes mängis koondise eest 157 kohtumist. Lisaks tunnistab Reim, et Eesti on viimastel aastatel kaotanud palju talente, keda pole suudetud jalgpalli juures hoida. 18-aastase Mattias Käidi näitel püüame jõuda selgusele, kas noorel on mõtet riskida ja end välismaa jalgpalliakadeemiasse pressida. Juttu tuleb ka Eesti jalgpallikoondise valukohast: standardolukordade kaitsmisest. «Peab kasutama kõiki võimalusi: blokeerimine, tõukamine, kinni hoidmine, segamine. Otsustavaks saavad kogemused, tarkus ja kavalus,» ütleb Reim.