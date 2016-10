Mida Red Bull raadiosides tegelikult Verstappenile ütles?

«Ta arvas, et kutsusime teda boksi. See oli täiesti ebatavaline juhtum. Ta tuli boksi ning ütles raadiosse: olen kohal. Raske on boksis head tööd teha, kui sa ei tea, et sõitja sisse tuleb,» rääkis Horner Autospordile.

Hornerilt küsiti, mida Verstappenile siis tegelikult ring varem öeldi. «Talle öeldi, et ta suruks ning võtaks Nicole (Rosbergile) lähemale. Aga sellel ringil ei saanud ta midagi kuulda, see raadioside oli eelneval ringil. Kahju, sest ta sõitis väga hästi,» sõnas Horner.