EMil säranud portugallane valiti Euroopa parimaks noormängijaks

Iga aasta välja antavale auhinnale kandideerivad Euroopa kõige säravamad alla 21-aastased jalgpallurid. Tänavu osutus võitjaks Sanches, kes võitis suvel Portugaliga EMi ning siirdus 30 miljoni euro eest Müncheni Bayernisse. Varasemalt on sama auhinna võitnud näiteks Wayne Rooney, Mario Balotelli ja Paul Pogba.

Sanches on esimene portugallane, kes selle auhinna võitnud on. Pragune Portugali superstaar Cristiano Ronaldo jäi omal ajal Wayne Rooney järel teiseks. «See auhind on väga tähendusrikas, kuid ma olen kahe jalaga maa peal. Mul on veel palju õppida,» sõnas Sanches, kes andis ka ühe lubaduse.

«Müncheni Bayern võidab Meistrite liiga. Siin ei ole kahtlustki, me oleme planeedi kõige tugevam meeskond,» ütles Sanches. Mullu võitis selle auhinna Manchester Unitedi ründaja Anthony Martial.