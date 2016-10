Unitedit tabas lisaks kaotusele veel teinegi tagasilöök

22-aastane elevandiluuranniklane vahetati pingile 52. minutil, kui Bailly ei suutnud jätkata põlvevigastuse tõttu, mille pallur sai Eden Hazardiga kontakti astudes, kirjutas Soccernet.ee.

Unitedi peatreener Jose Mourinho kinnitas ka meediale, et tegemist ei ole kerge kõksuga: «Kahjuks on tegu halva vigastusega. See on tema põlvesidemetega seotud. Ta (Bailly - toim.) tunneb, et see on väga halvas seisus.»

Seni oli suvine uusost mänginud kaasa kõik minutid kõigis Punaste Kuradite liigamängudes, osutudes samuti klubi augustikuu parima mängija tiitli.