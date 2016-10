Alkoholijoobes vilemehele kutsuti Eesti noorte meistrivõistlustel politsei

1. oktoobril 40 pealtvaataja ees toimunud U11 vanuseklassi kohtumises Levadia ja Tallinna Sparta vahel äratas mängu vaatama tulnud lapsevanematele kahtlust väljakukohtuniku tegevus, mille peale kutsus Sparta mängija lapsevanem politsei, et kontrollida kohtunik Kazakovi joovet.

«Tema olek ja käitumine tundus kõrvaltvaatajatele kahtlust äratav ning lapsevanemad sekkusid mängu ajal. Ei tea, kas küsimus oli mõnes vaidlusaluses momendis, kuid nad sekkusid,» kirjeldas jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht juhtunut.

Kazakov olevat lastevanemate sekkumisel käitunud mõistlikult ning ta tunnistas, et on alkoholi tarvitanud. «Sparta lapsevanemad tegid jalgpalliliitu avalduse ning selgitasid, et mängu vilistanud kohtunik polnud adekvaatne. Samas oli ta nõus ise alkomeetrisse puhuma ning tunnistas kõike koha peal. Seega ei tekkinud seal ka suuremat konflikti,» rääkis Uiboleht.

Nii noorte laste jalgpallimeistrivõistlustel määrab kohtuniku kodumängu korraldaja ehk antud juhul Levadia. Kazakov on varasemalt töötanud Maarjamäel asuva Levadia treeningkompleksi staadionitöötajana ning klubi on mitmel korral kasutanud teda ka noorteklassis vilemehena. Uibolehe teada usaldas Levadia Kazakovi, kuna seni polnud mees teadaolevalt põhjust tema mitteusaldamiseks andnud.

Kuigi Levadia on antud olukorras kohtuniku adekvaatsuse eest vastutav, otsustas jalgpalliliit, et ei karista klubi. «Võtsime kõikvõimalikke asjaolusid arvesse. Klubi küll on vastutav, kuid seni polnud isik nende usaldust kuritarvitanud. Samuti pole Levadiaga sarnaseid juhtumeid olnud. Klubi reageeris juhtunule mõistlikult ega peitnud pead liiva alla, seega polnud põhjust ka klubi sanktsioneerida,» selgitas Uiboleht.

Jalgpalliliit rõhutab, et alkohol ja sportimine ei käi kokku. «Mõistame selle hukka. Vahet pole, kas tegemist on noorte või täiskasvanute mänguga. Tegelikult peaksid täiskasvanud noortele eeskujuks olema ning näitama, et sport ja alkohol ei käi kokku,» lausus Uiboleht.