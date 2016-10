Zirk näitas Inglismaal suurepärast kiirust ja võitis neli kuldmedalit

17 ja nooremate vanuseklassis võistelnud Kregor Zirk tegi parima tulemuse kahtlemata 100 m liblikujumises kus finaalis sai võidutulemuseks kirja 52.37. Enda nimele kuuluvast Eesti rekordist jäi eestlasel puudu 77 sajandikku, kirjutas Priit Aaviku ujumisblogi.

Alavõidu napsas Zirk endale ka 50 m liblikujumises. Finaalis näitas ta aega 24.08, mis andis kindla esikoha. Tegemist on Plymouthis treeniva Zirgi karjääri paremuselt kolmanda tulemusega, isiklik rekord 23.85 on püstitatud eelmisel talvel Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel. Kaugele ei jäänud isiklik rekord ka 100 m vabaltujumises. 17-aastane ujumisäss sai kuldmedali kaela ajaga 49.27, mis on vaid 20 sajandikku nõrgem isiklikust tippmargist. Nii 50 m ja 100 m liblikujumine kui ka 100 m vabaltujumise tulemused on ka tänavuse aasta Eesti hooaja tippmargid.

Kõige raskema võitluse kuldmedali nimel pidas Zirk maha 50 m vabaltujumises kus stopper näitas finišis aega 22.89. Isiklikust rekordist 8 sajandiku kaugusele jäänud eestlane edestas lähimat konkurenti apteekri täpsusega olles parim vaid ühe sajandikuga.

Samuti pälvis Jon Ruddi ja Kaja Haljaste hoolealune võistluste parima ujuja auhinna 17-aastaste hulgas. Nüüd siirdub eestlane nädalaks ajaks Cran Canariale treeninglaagrisse kus harjutab Ujumise Spordiklubiga.