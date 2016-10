Jürgen Klopp Liverpooli vormi kohta: me ei ole kordagi olnud 100 protsendi lähedal

Klopi hoolelaused alistasid viimati Inglismaa kõrgliigas 2:1 West Bromwichi ja paiknevad liigatabelis kõrgel kolmandal kohal. «Mitte miski, mida me seni teinud oleme, pole olnud 100% lähedale. Meil on veel palju asju, mida saame paremini teha. Kui meil poleks asju võimalik parandada, siis võiksime kogu aeg nädala sees puhata ja ainult pühapäeviti kokku saada,» rääkis Klopp, kelle käe all mängib ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Järgmisena ootab Liverpooli juba sel nädalal ees liigakarika kohtumine Tottenhamiga ja erinevad portaalid on ennustanud Klavanit algkoosseisu.