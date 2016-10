ROK otsustas dopingupatusele Venemaa maadlejale olümpiamedali alles jätta

Kuduhhov teenis 2012. aastal Londonis vabamaadluses hõbemedali, kuid tema dopinguproovi kordustestimise järel selgus, et mees on kasutanud keelatud aineid. ROKi tavapärase praktika kohaselt peaks sellisel juhul sportlane oma medalist ilma jääma, kuid 2013. aastal autoavariis hukkunud Kuduhhovile jäetakse autasu alles, ses venelase asemel hõbemedali saama pidanud India maadleja Yogeshwar Dutt ütles, et soovib medali jätta Kudukhovi perekonnale, et hoida tema au puutumata. «Minu jaoks on inimlikkus kõige tähtsam,» teatas Dutt.

Kuna indialane ei soovinud Kuduhhovi medalit, otsustaski ROK, et venelaselt ei hakata medalit ära võtma.