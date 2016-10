Madridi Reali poolkaitsja leidis pärast 424 päeva tee tagasi treeningule

Brasiillane Silva liitus Realiga 2015. aasta jaanuaris Cruzeirost umbes 14 miljoni euro eest. Sama aasta suvel laenati ta aga mänguaja teenimise eesmärgil Prantsusmaale Marseille'sse, kust naastes mehel tänavu suvel südameprobleemid avastati. Nimelt oli ta lähedal üleminekule Lissaboni Sportingusse, kuid ei läbinud meditsiinilist ülevaatust, kus ta mured ilmnesid, vahendas Soccernet.ee.

Sealt alates ei lubanud arstid tal treenida ning räägiti, et mehe karjäär saab läbi. Tänaseks on ta tervislik olukord aga sedavõrd palju parem, et viimasel ajal on saanud individuaalselt treenida ja täna sai esmakordselt 15 kuu järel harjutada ka Reali esindusmeeskonnaga.