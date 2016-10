Tartu Paf Openi avapäeval olid eestlased heas hoos

Päeva esimeses kohtumises pidi kvalifikatsioonist põhitabelisse võidelnud Johannes Seeman alla vanduma Alexander Igošinile (ATP 539) Venemaalt 2:6, 2:6. Järgmised kolm mängu olid eestlastele edukad. Oskar Lusti võitis lätlast Toms Sutrist 6:0, 6:1, Kristjan Tamm soomlast Leevi Saatelat 6:3, 6:4 ja Mattias Siimar samuti põhjanaabrit Verneri Tuomit 6:3, 6:0.

Kõige vähem vedas loosiga Kristofer Siimaril, kes sai endale kohe esimeses ringis vastaseks esimese paigutusega Dzmitry Zhyrmonti (ATP 262), kes aasta tagasi Paf Openi Tallinnas ja kaks aastat tagasi Paf Openi Tartus võitis. Valgevenelane Siimarile võimalusi ei andnud ja võitis kindlalt 6:0, 6:0.

Päeva põnevaimaks mänguks võib pidada kohtumist, kus eestlasi ei osalenud. Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud soomlane Aaro Pollanen võitles südilt teise paigutusega Ivan Nedelkoga (ATP 351). Kaks ja pool tundi kestnud lahingus jäi siiski peale Venemaa esindaja 6:7(4), 6:2, 7:5.

Õhtu lõpetas paarismäng, kus vastamisi olid Vladimir Ivanov - Kenneth Raisma ja Iisraeli paar Daniel Dudockin - Shahar Elbaz. Selle võitis Eesti paar tulemusega 6:2, 6:3.

Homme algab võistluspäev Tähtvere tennisekeskuses kell 11, kui algavad ülejäänud esimese ringi kohtumised. Esimeses mängus on Karl Kiur Saare vastaseks lätlane Roberts Grinvalds ja sellele järgnevas mängus Vladimir Ivanovi vastaseks Shahar Elbaz Iisraelist. Seejärel toimub paarismäng, kus Mattias ja Kristofer Siimari vastaseks on Leedu paar Tadas Babelis ja Tomas Vaise. Kella nelja paiku on võistlustules Anton Pavlov, kes läheb vastamisi Alexander Vasilenkoga (ATP 635) Venemaalt.

Kell 18 algavas päeva mängus on Kenneth Raisma (ATP 910) vastaseks Venemaa esindaja Vitaly Kozyukov (ATP 590).

Paarismängus kohtuvad Oskar Lusti - Karl Kiur Saar põhjanaabritega Eero Antonen - Otto Holtari ning Dmitri Sitak-/ Kristjan Tamm Vene-Valgevene paariga Alexander Vasilenko - Dzmitry Zhyrmonti. Õhtu viimases mängus kohtuvad Anton Pavlov ja Martin Valdo Randpere Hollandi paariga Mats Hermans - Bart Stevens.

Paf Open toimub kolmandat aastat ja nagu traditsiooniks on saanud, toimub turnee kolmel järjestikusel nädalal. Pärast Tartut suundutakse turniirile Tallinnasse ja sealt edasi Pärnusse.