Miks ralli MM-sarja Hiina etapp tegelikult ära jäi?

Autosport.com kirjutab, et sisuliselt oli tegemist hämamisega. «Terve raja ulatuses oli ehk kaks kohta, mis oleks võinud probleeme tekitada. Üks neist oli lihtsalt parandatav,» rääkis anonüümne allikas, kes just ralli toimumise kuupäevadel kätte võttis ja terve raja läbi sõitis. «Selle ralli oleks saanud nendel teedel ära sõita, selles pole küsimust.»

Miks siis kõigi autotootjate ja ka WRC-sarja enda jaoks ülioluline turg sellel aastal vallutamata jäi? Ilmselt on küsimus selles, et suured juhid pole lõplikult veendunud, kas Huairou piirkond on suurvõistluse jaoks parim koht. «Suurem küsimus on selles, kas see regioon on valmis maailmatasemel rallit võõrustama. Kindel on see, et Hiinas on piirkondi, mis on selleks valmis.»

Citroeni rallimeeskonna juht Yves Matton kinnitas, et tiimide huvides on kindlasti Hiinas võidu sõita. «Samas peab see ralli suutma sarja pikemaks ajaks jääda. Meil ei ole rallit, mis tuleb vaid üheks aastaks. Minu arvates ei ole vaja selle otsusega kiirustada,» ütles Matton.

Kokkuvõttes tunnistab autosport.com, et suure tõenöosusega ei toimu Hiina etappi ka järgmisel hooajal.

Viimati toius Hiinas WRC-ralli 1999. aastal ja võidu võttis Didier Auriol.