Klitško vigastus lükkab suure poksilahingu kevadesse

Kui mõne aja eest levisid jutud, et osapooled on kokkuleppele lähedal ja matš toimub 10. detsembril, siis nüüd selgus, et Klitško vigastus ei luba mehel tänavu ringi tulla. Lisaks oodatakse WBA otsust, kuna seni pole veel kindel, kas organisatsioon on nõus mängu panema ka oma maailmameistrivöö. «Ilmselt toimub matš märtsis või aprillis,» teatas promootor Eddie Hearn. Tema sõnul võib kahe olümpiavõitja, Klitško ja Joshua, matši ametlik kinnitus tulla juba sellel nädalal.

«Teatame kevadel toimuvast matšist ning anname kõigile piisavalt aega, et selleks valmistuda. Ilmselt toimub matš suurel staadionil. Olen kindel, et kevadel saab see teoks,» jätkas Hearn. Võimaliku võistluspaigana tõi ta välja Cardiffis asuva Milleniumi staadioni, kuna sellel on ka katus.

Joshua valduses on hetkel IBFi meistrivöö, kuid vakantsed on WBO ja WBA tiitlid. Võimalik, et Klitško ja Joshua matšil lähevad loosi ka kaks viimast. WBC maailmameister on hetkel Deontay Wilder.