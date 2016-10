Conte vastus Mourinhole: mina olin jalgpallur ja tean, kuidas käituda

Kuigi tegemist oli üsna lapsiku süüdistusega, siis leidis Conte aega, et sellele läbi ajakirjanduse vastata. «Mina olin jalgpallur ja tean seega väga hästi, kuidas väljakul käituda,» teatas Conte, kes siinkohal vihjas ilmselt sellele, et Mourinho ise mängijana kõrgele tasemele ei jõudnud. «Unitedi fännid endiselt laulsid, kuid meie omad istusid pärast suurepärast esitust vaikuses. Tahtsin, et fännid plaksutaks meeskonnale, see tundub minu jaoks normaalne.»

Ta jätkas: «Mina austan kõiki. Ma ei tee kunagi kellegi üle nalja ega soovi neid alandada. Rõhun alati austusele. Usun, et tegelikult peaksime rääkima mängust, kuna mu meeskond on seda väärt.»

Conte esindas mängijakarjääri jooksul Lecce ja Juventuse meeskondi. Juventuse ridades krooniti ta viiel korral Itaalia meistriks ning korra võitis Conte ka Meistrite liiga. Itaalia koondises sai ta kirja 20 mängu.