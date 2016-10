Uus koostööleping võib Eesti lumelauaspordi olümpiale aitata

Sparta otsustas lumelaudureid toetada just ala perspektiivi arvesse võttes. «Lumelauasõit kui spordiala on täna Eestis noorte hulgas väga kiiresti populaarsust koguv,» kommenteeris spordiklubi esindaja Raul Olle. «Rõõm, et mitmes Eesti suusakeskuses on talvel avatud nõlvad, kus ka algajad lumelauasõbrad saavad teha esimesi katsetusi selle spordiala avastamisel. Kuna Spartal on juba päris pikka aega olnud aktiivne murdmaasuusatamise harrastajate treeninggrupp, siis mõtlesime, et oleks tore võimalusel veel mõnele talispordialale tähelepanu pöörata ning vajadusel võimaldada meiepoolset abi treeningute läbi viimisel. Usume, et meie jõusaalis ja rühmatreeningutel saadud jaks ja ramm aitavad lumelauduritel talvel võistlustel säravaid tulemusi saavutada ja seeläbi oma unistusi täita.»

Sparta kuulub ka Eesti Suusaliidu liikmesklubide nimistusse. «Kuus aastat tagasi loodi Sparta murdmaasuusatajate tiim, mille liikmed on selle aja jooksul Eesti meistrivõistlustel võitnud kümneid eri värvi medaleid. Meie põhitegevus talispordivaldkonnas on aga kindlasti alati olnud pealinna harrastussportlastele suunatud professionaalsete suusatreeningute pakkumine - et anda inimestele võimalus tegeleda heal tasemel sellise toreda ja palju emotsioone pakkuva ning traditsioonidele tugineva alaga, nagu seda murdmaasuusatamine Eestis on,» ütles Olle.

Eesti Suusaliidu lumelaua ala juhataja Kerstin Kotkas sõnas, et koostöö aitab lumelauakoondise liikmetel Siim Aunisonil ja Ivar Kruusenbergil kindlasti valmistuda 2017. aastal Sierra Nevadas toimuvaks lumelaua MMiks. «Mitmekülgne üldfüüsiline treening on lumelauasportlase treeningplaanis väga suure tähtsusega ja usun, et meie sõitjad treenivad Sparta ridades väga hea meelega, kasutades kõiki nende poolt pakutavaid võimalusi. Siim Aunison pürgib ka 2018. aasta taliolümpiamängudele ja seetõttu on järgmised kaks hooaega tema jaoks rohkem kui määrava tähtsusega.»